Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie der Mainzer Biotechgesellschaft BioNTech könne am Freitag kräftig zulegen. Am späten Vormittag notiere das Papier am Handelsplatz Frankfurt mehr als vier Prozent im Plus bei 75,10 Euro. Bereits am Donnerstag sei die Aktie in New York mit einem Plus von mehr als neun Prozent aus dem Handel gegangen. Neuigkeiten von Unternehmensseite, die für den Kurssprung verantwortlich seien, gebe es nicht. Das Papier dürfte aber zum einen von einer Analystenstudie aus dem Hause der Commerzbank profitieren, zum anderen dürften wichtige Nachrichten schon bald veröffentlicht werden.Der Commerzbank-Experte Daniel Wendorff sprach in einer aktuellen Ersteinstufung eine Kaufempfehlung mit einem Ziel von 119 Dollar (Nasdaq-Schluss am Donnerstag: 84,81 Dollar) aus. Die Corona-Krise könne den Durchbruch für mRNA-basierte Therapieansätze bringen, so der Experte. Diese Technologie sei die Kernkompetenz von BioNTech und mit dem auf diesem Ansatz basierenden Wirkstoff BNT162 spiele man im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus ganz vorne mit.Anleger dürften außerdem bei der Aktie von BioNTech derzeit zugreifen, um auf positive Daten der finalen Studie eines Corona-Impfstoffs zu spekulieren, der zusammen mit dem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) erforscht werde. BioNTech-Chef Ugur Sahin erwarte hier in Kürze wichtige Daten aus der entscheidenden Wirksamkeitsstudie des Unternehmens. Sehr zuversichtlich habe er sich hierzu auf im jüngsten Interview mit der VRM-Gruppe geäußert. Anfang November spätestens sollten diese vorliegen, habe Sahin vor Kurzem gesagt. Würden diese positiv ausfallen, könnten Mitte November bereits die Unterlagen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA für eine Notfallgenehmigung eingereicht werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link