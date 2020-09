Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

63,83 USD -4,80% (23.09.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.09.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Nach Korrektur ist die Aktie wieder einen Blick wert - AktienanalyseDie Spannung steigt: Das Mainzer Biopharma-Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und sein US-Partner Pfizer wollen im Falle eines Erfolgs der aktuell laufenden klinischen Studie zu ihrem möglichen Corona-Impfstoff im Oktober den Antrag auf Marktzulassung stellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Beide Unternehmen hätten dazu Ende Juli einen weltweiten Test mit derzeit 29.000 Probanden gestartet. Für die klinische Untersuchung der Phasen II/III - mit dem Ziel einer Überprüfung der Wirksamkeit sowie möglicher Nebenwirkungen und der Bestimmung der geeigneten Dosis - sei der Wirkstoff BNT162b2 als Hauptkandidat ausgewählt worden. Dass die Aktie 2020 zu den Favoriten zähle, verwundere nicht. Im Juli sei es in der Spitze bis auf fast 94 Euro nach oben gegangen. Dem stehe ein 2019er Schlussstand von 30,50 Euro gegenüber.Nach der jüngsten Korrektur bis zeitweise unter 50 Euro seien die Papiere wieder einen Blick wert - zumal die Firma mit Erfolgsmeldungen aufwarte. Zum einen erhalte BioNTech vom Bund aus einem Fördertopf 375 Mio. Euro zur beschleunigten Entwicklung des Corona-Impfstoffs. Zum anderen würden die Mainzer für die Herstellung des möglichen Corona-Impfstoffs von dem Schweizer Pharmakonzern Novartis dessen Produktionsstätte in Marburg übernehmen wollen. Das Geschäft solle noch vor Jahresende abgeschlossen werden. BioNTech plane unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, in dem Werk bereits im ersten Halbjahr bis zu 250 Mio. Dosen des möglichen Impfstoffs herstellen zu können. Gehe alles glatt, winke ein Milliardengeschäft. Bei einer Zulassung dürfte die Aktie deutlich höher notieren. (Ausgabe 38/2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:54,98 EUR +0,15% (24.09.2020, 11:04)