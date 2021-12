Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

228,40 EUR +1,38% (27.12.2021, 12:21)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

255,29 USD -1,70% (22.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmens habe nach der Konsolidierung zuletzt am Montagmorgen wieder leicht zulegen können. Belastend für die BioNTech-Aktie wirke aber, dass sich immer mehr abzeichne, dass Infektionen mit der neuen Omikron-Variante wohl überwiegend mild verlaufen würden. Die Corona-Wellen würden nach Ansicht des Jenaer Infektiologen Mathias Pletz im Jahr 2022 abnehmen.Angesichts der weiter laufenden Impf- und Boosterkampagnen dürfte die Kasse bei BioNTech weiter klingeln. Langfristig stehe allerdings ganz klar die weitere Pipeline im Fokus - insbesondere die Onkologie-Projekte. Könne BioNTech hier ähnlich erfolgreich agieren, dürfte die Aktie erneut kräftig zulegen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.