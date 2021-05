Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Für den Kampf zur weltweiten Eindämmung der Corona-Krise unterstütze die US-Regierung die Aussetzung von Patenten für die Corona-Impfstoffe. An der Börse breche daraufhin Panik aus - die Aktie von BioNTech, lange Zeit der Highflyer am Aktienmarkt, knicke massiv ein.Laut Katherine Tai, Handelsbeauftragte der USA, stünden die USA zwar hinter dem Schutz geistigen Eigentums. Corona sei jedoch eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere. Das Ziel sei, "so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen", habe Tai gesagt.Die Entscheidung der USA könnte das Sentiment von BioNTech kurzfristig belasten. Die Anleger sollten aber nicht vergessen, dass das Virus permanent mutiere und dass deswegen noch viele weitere Anstrengungen in Sachen Forschung und Innovation unternommen werden müssten. Hier habe sich BioNTech in die erste Reihe gespielt - ohne den Mainzer Konzern wären wir in der Corona-Krise noch längst nicht da, wo wir jetzt seien.Hinzu komme bei BioNTech die Kursfantasie durch den Kampf gegen Krebs auf Basis von mRNA. Wie groß dieser Markt sei, könne man nicht genau sagen, allerdings dürfte er BioNTech deutlich mehr Umsatz bringen als die Entwicklung von Corona-Impfstoffen. Investierte Anleger sollten die Aktie halten und den Stoppkurs bei 80 Euro beachten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.