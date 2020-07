Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Erst am Donnerstag habe das Mainzer Unternehmen über vielversprechende Daten aus einem FixVac-Programm im Fachmagazin Nature berichtet. Nun lege BioNTech nach: Dem Vernehmen nach solle eine Phase-2-Studie in Kombination mit Libtayo (Cemiplimab) von Regeneron zur Entwicklung einer Melanom-Kombinationstherapie aufgesetzt werden. Die Kombination zweier Immuntherapien mit komplementären Wirkmechanismen solle, vorausgesetzt die Studie sei erfolgreich, den Weg zur Marktzulassung bei Melanomen beschleunigen, so das deutsche Biotech-Unternehmen weiter.Die Kombi-Therapie solle als Sekundärtherapie für fortgeschrittene maligne Melanome in einer Phase-2-Studie untersucht werden. Größere finanzielle Mittel zwischen BioNTech und Regeneron würden nicht fließen. Beide Unternehmen würden die jeweiligen Rechte an den Produktkandidaten behalten, die anfallenden Entwicklungskosten würden geteilt.BioNTech treibe parallel zu den Covid-19-Entwicklungen auch die FixVac-Programme voran. Dennoch liege derzeit das Hauptaugenmerkt ganz klar auf der Corona-Impfstoffforschung mit den Partnern Pfizer und Fosun Pharma - der Newsflow in den kommenden Wochen und Monaten dürfte die weitere Kursentwicklung der BioNTech-Aktie prägen. Der Wert bleibe bei Schwäche ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse.