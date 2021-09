Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

242,70 EUR +1,68% (30.09.2021, 09:55)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

277,44 USD +0,33% (29.09.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe sich am Mittwoch nach den starken Verlusten zuvor stabilisieren können, die anfänglichen Gewinne im US-Handel habe sie bis zum Ende allerdings nahezu komplett wieder abgeben müssen. Am Donnerstagmorgen arbeite das Papier nun erneut daran, sich wieder nach oben abzusetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere die Aktie zwei Prozent im Plus bei 243,40 Euro.Derweil gebe sich die Mitgründerin und CMO von BioNTech, Dr. Özlem Türeci, optimistisch. Im Interview mit CNBC habe sie erklärt, dass Covid beherrschbar werden werde. Sie habe außerdem erklärt, dass die Welt nicht in Angst vor dem Virus leben sollte. Sie habe jedoch auch hinzugefügt, dass "wir zu einer neuen Normalität zurückkehren müssen, denn dieses Virus wird uns noch einige Jahre begleiten".Auf die Frage, wie sie die Sorge vor neuen Coronavirus-Varianten sehe, habe Türeci erklärt, dass BioNTech die Varianten kontinuierlich bewerte. "Für alle Varianten, die bislang im Umlauf sind, sieht es so aus, dass allein Booster, die die schwindende Immunreaktion wieder auf ein hohes Niveau bringen, ausreichend schützen." Türeci könne sich vorstellen, dass zukünftige Booster "alle 12 oder 18 Monate" verabreicht werden könnten.Allerdings müsse BioNTech weiter screenen, da möglicherweise Varianten entstünden, bei denen dies nicht der Fall sei, so Türeci bei CNBC. Auf so einen Fall werde BioNTech aber schnell reagieren können.Die aktuelle Korrekturphase eröffnet für noch nicht investierte Anleger eine langfristig interessante Einstiegschance, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.