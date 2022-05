Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

134,00 EUR -0,63% (06.05.2022, 12:53)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

141,92 USD -6,53% (05.05.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Impfstoffe gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus könnten nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA spätestens Ende September eine Zulassung erhalten. Die größten Chancen bestünden dabei für entsprechend angepasste mRNA-Impfstoffe der Unternehmen Moderna und BioNTech. Dies habe der EMA-Direktor für Impfstrategie, Marco Cavaleri, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Behörde in Amsterdam gesagt.Die erforderlichen klinischen Studien seien im Gange. Die EMA prüfe auch Präparate anderer Hersteller. Es sei aber "kein Geheimnis", dass die Anpassungen von mRNA-Impfstoffen von Moderna und BioNTech an Omikron bereits recht weit fortgeschritten seien. Einzelheiten zu den bislang erhobenen Studiendaten habe er nicht genannt.Cavaleri habe zugleich an ungeimpfte Menschen appelliert, sich noch vor dem Herbst/Winter durch Impfungen vor Corona zu schützen. "Oberste Priorität muss die Schließung der Impflücke haben." Nur 50 Prozent der Europäer seien bislang vollständig geimpft und geboostert, während 15 Prozent der über 18-Jährigen Einwohner Europas bislang noch keine einzige Impfung gegen Covid-19 erhalten hätten.Die Aktie von Moderna habe in dieser Woche kurzzeitig deutlich zulegen können, nachdem das Unternehmen Top-Zahlen und einen starken Ausblick habe melden können. Der Umsatz sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 214 Prozent auf 6,1 Milliarden Dollar geklettert. Damit habe Moderna die Erwartungen der Analysten um 1,67 Milliarden Dollar übertreffen können. Der Gewinn je Aktie habe bei 8,58 Dollar und damit 3,37 Dollar über den Prognosen gelegen."Das Team von Moderna hat im ersten Quartal eine starke Leistung erbracht, und ich bin dankbar für die Fortschritte, die unser Team bei der Weiterentwicklung unserer Pipeline von mRNA-Medikamenten macht", so Stéphane Bancel, CEO von Moderna. "Im zweiten Quartal erwarten wir vier Programme in Spät-Phase-3-Studien, darunter unseren Omikron-haltigen bivalenten Covid-Booster sowie saisonale Grippe-, RSV- und CMV-Impfstoffkandidaten. Beginnend mit dem Herbst 2022 könnte unsere Phase-3-Pipeline zu drei Produkteinführungen bei Atemwegserkrankungen in den nächsten zwei oder drei Jahren führen."Der Impfstoffmarkt bleibe vielversprechend, auch wenn sich die Aktien derzeit eine Verschnaufpause gönnen würden. Die mögliche Zulassung von Omikron-Impfstoffen und insbesondere News aus der weiteren Pipeline - insbesondere im Onkologie-Bereich könnten neuen Schwung in die Papiere bringen."Der Aktionär" favorisiert im Sektor weiter die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: