Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

44,795 EUR +4,30% (12.06.2020, 08:53)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

48,03 USD +1,31% (11.06.2020, 16:24)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Impfstoff-Rennen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Wettlauf in der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus sei in vollem Gange. Laut dem Verband der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) seien weltweit aktuell 138 Projekte im Gange. In den USA laufe die Arbeit daran laut Donald Trump in "Rekord-Rekord-Rekord-Geschwindigkeit". Der US-Präsident spreche von der größten Anstrengung seit dem Zweiten Weltkrieg. Trumps Regierung habe ein Projekt mit dem Namen "Operation Warp-Geschwindigkeit" ins Leben gerufen. Der Name gehe auf den fiktiven "Warp-Antrieb" in der Serie "Raumschiff Enterprise" zurück, das damit schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen könne. Die US-Regierung habe fünf Unternehmen ausgewählt, die als wahrscheinlichste Kandidaten für die Herstellung eines Impfstoffs gelten würden. Dies sei ein entscheidender Schritt in den Bemühungen des Weißen Hauses, sein Versprechen zu erfüllen, bis Ende des Jahres mit einer umfassenden Impfung der Amerikaner beginnen zu können.Unter den besonders geförderten Unternehmen sei auch Moderna. Der US-Konzern habe in Kooperation mit dem nationalen Institut der USA für Infektionskrankheiten bereits im März einen der ersten klinischen Versuche mit einem speziell für Covid-19 entwickelten Impfstoff-Kandidaten auf mRNA-Basis gestartet. Nach ersten positiven Studienergebnissen sei Ende Mai die zweite klinische Phase initiiert worden. Bereits im Juli solle eine große, zulassungsrelevante Studie starten. An der Börse sei es zu einer Rallye bis 87 Dollar gekommen - ein Plus von 350 Prozent im laufenden Jahr.BioNTech habe ebenfalls einen auf der mRNA-Technologie basierenden Kandidaten entwickelt, den die Mainzer zusammen mit dem US-Konzern Pfizer und mit dem chinesischen Partner Fosun Pharma zur Marktreife bringen wollten. Ende Juni oder Anfang Juli würden erste Daten der klinischen Tests erwartet. Fallen sie positiv aus, winkt ein Kurssprung bei der BioNTech-Aktie, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 23/2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: