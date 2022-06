Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.06.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: "Immuntherapie-Powerhouse" - AktienanalyseBioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) ist eine Erfolgsgeschichte "Made in Germany", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Auftragsbücher für den Corona-Impfstoff des Unternehmens mit Hauptsitz in Mainz und seines US-Partners Pfizer seien prall gefüllt. Für 2022 lägen Bestellungen für rund 2,4 Mrd. Dosen vor, habe Vorstandschef Ugur Sahin vor wenigen Tagen auf der Online-Hauptversammlung gesagt. Zudem sei die Umsatzprognose von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro für dieses Jahr bestätigt worden. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 und der damit möglichen "Sommerwelle" dürfte Impfen wieder an Bedeutung gewinnen.BioNTech erwarte zudem "in den kommenden Wochen" die Ergebnisse seiner laufenden klinischen Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit verschiedener an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffkandidaten. Sie sollten dann "zeitnah" mit den Zulassungsbehörden diskutiert werden. Die Behörden würden auf Basis dieser Daten das weitere Verfahren festlegen, das für eine mögliche Genehmigung notwendig sein werde. Der Erfolg des Corona-Impfstoffs habe BioNTech zu einem "Immuntherapie-Powerhouse" gemacht, so Sahin auf der HV. Es gebe das Potenzial für mehrere Produkteinführungen im Kampf gegen Krebs und Infektionserkrankungen in den kommenden drei bis fünf Jahren.Passend zu diesen Aussagen habe BioNTech wenige Tage nach dem Aktionärstreffen auf der ASCO-Jahrestagung positive Phase-1-Daten von mRNA-basierter individualisierter Neoantigen-spezifischer Immuntherapie bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs präsentiert. Bei der Studie, die von Forschenden am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York durchgeführt und von BioNTech und Genentech unterstützt worden sei, sei "eine signifikante Korrelation zwischen der durch den Krebsimpfstoff ausgelösten Immunantwort und einem verzögerten Wiederauftreten des Tumors" und ein "vorteilhaftes Sicherheitsprofil" festgestellt worden. (Ausgabe 22/2022)