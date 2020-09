Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In London sollten einem Bericht zufolge Menschen für Impfstoff-Tests absichtlich mit dem Coronavirus infiziert werden. Gesunde, erwachsene Freiwillige sollten dabei im neuen Jahr unter kontrollierten Quarantäne-Bedingungen dem Coronavirus ausgesetzt werden, nachdem sie einige Wochen zuvor einen potenziellen Impfstoff verabreicht bekommen hätten, wie die "Financial Times" unter Berufung auf Projektbeteiligte schreibe. Man arbeite mit Partnern zusammen, um mithilfe von "Human Challenge"-Tests die Entwicklung von Impfstoffen zu beschleunigen, habe ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur in London bestätigt."Human Challenge Trials" - so laute der englischsprachige Fachbegriff - hätten den Vorteil, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffs unmittelbar festgestellt werden könne. Im Gegensatz dazu sehe das übliche Verfahren vor, oft Zehntausende Menschen zu impfen und dann zu schauen, ob sich weniger Menschen auf natürliche Weise infizieren würden als in einer ungeimpften Kontrollgruppe.Das federführend von dem Londoner Imperial College geleitete Projekt solle in der kommenden Woche offiziell vorgestellt werden und im Januar beginnen. Dem Bericht zufolge handle es sich dabei um die ersten Versuche dieser Art weltweit. Über die US-amerikanische Organisation 1DaySooner, die sich für solche sogenannten Challenge-Studien am Menschen stark mache, sollten sich bereits rund 2.000 Freiwillige für das Projekt gefunden haben. Bislang seien Pläne für solche Tests vor allem theoretischer Natur gewesen.Damit werde einmal mehr klar, welche Bedeutung einem möglichen Corona-Impfstoff beigemessen werde. Derzeit werde eine Vielzahl von potenziellen Impfstoffen gegen das Coronavirus weltweit getestet. Einige aussichtsreiche Vakzine würden sich bereits in der entscheidenden Testphase 3 befinden, in der überprüft werde, ob das Mittel nicht nur verträglich, sondern auch tatsächlich wirksam sei. Zu den Unternehmen, die ein solches Phase-3-Projekt hätten, würden das Duo BioNTech und Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson zählen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link