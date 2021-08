Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

290,80 EUR -6,34% (19.08.2021, 17:12)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

344,70 USD -5,30% (19.08.2021, 16:57)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Es zeichne sich ein weiterer volatiler Tag für die BioNTech-Aktie ab. Vorbörslich stehe der Titel vier Prozent im Minus.Dabei sei der Newsflow weiterhin äußerst positiv. Bereits am Mittwoch habe die US-Regierung offiziell erklärt, dass ab September jedem US-Bürger, der für die Impfung in Frage komme, eine Auffrischungsimpfung angeboten werden werde.Außerdem habe Neuseeland am Donnerstag den Impfstoff von BioNTech für 12- bis 15-Jährig zugelassen. Kinder und Jugendliche der Altersgruppe könnten sich ab sofort impfen lassen, wenn ihre Eltern sie zu den Terminen begleiten würden.Laut einem Bericht des "New Zealand Herald" seien die ersten Kinder und Jugendlichen schon kurz nach der Freigabe durch Ministerpräsidentin Jacinda Ardern immunisiert worden.Investierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Benjamin Heimlich "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)