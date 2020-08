Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

60,99 EUR +9,18% (21.08.2020, 11:51)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

66,27 USD +1,02% (20.08.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotechgesellschaft und der US-Partner Pfizer kämen bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs weiter gut voran. Die Unternehmen hätten weitere positive Zwischenergebnisse einer laufenden Phase-1-Studie zu dem am weitesten fortgeschrittenen Impfstoffkandidaten BNT162b2 veröffentlicht. An der Börse werde die Meldung sehr gut aufgenommen.Mit dem heutigen Kurssprung könne die BioNTech-Aktie die Konsolidierung der vergangenen Wochen beenden. Das Papier bleibe sehr spekulativ, gelinge aber der große Erfolg beim Corona-Impfstoff-Kandidaten, dürfte dies der BioNTech-Aktie großen Aufschwung verleihen. Die nächsten Wochen würden also spannend, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: