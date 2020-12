Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

83,31 EUR -4,19% (17.12.2020, 10:56)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,78 USD -4,87% (16.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In Deutschland könnten ab kommender Woche Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Für den Impfstoff von BioNTech und des US-Partners Pfizer wolle die Europäische Arzneimittelagentur EMA bereits am nächsten Montag grünes Licht geben - acht Tage früher als geplant. In Großbritannien, den USA und Kanada sei der Impfstoff bereits auf dem Markt - allerdings mit Hilfe von Notfallzulassungen.Inmitten verschärfter Corona-Beschränkungen in ganz Deutschland rücke ein möglicher konkreter Starttermin für Impfungen in den Blick. Die Bundesländer würden sich auf einen Beginn am 27. Dezember einstellen, wie die zuständige Berliner Senatsverwaltung als Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwochabend mitgeteilt habe. Dies sei Ergebnis einer Schaltkonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, habe es auch aus Regierungskreisen geheißen.Mit Blick auf Impfungen habe die Gesundheitsministerkonferenz der Länder erklärt, begonnen werden solle damit insbesondere in Pflegeheimen. Die Bundesregierung setze auf eine europäische Zulassung für den ersten Impfstoff von BioNTech und Pfizer noch kurz vor Weihnachten. Wie es aus Teilnehmerkreisen der Bund-Länder-Beratungen geheißen habe, werde als Voraussetzung für einen Start am 27. Dezember eine Zulassung der EU-Kommission am 23. Dezember angenommen. Die konkreten Impfstoff-Chargen müssten auch noch vom bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut geprüft werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link