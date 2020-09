Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

59,14 EUR +3,75% (15.09.2020, 14:32)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

67,48 USD +3,61% (14.09.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Neben dem Tübinger Biotechunternehmen CureVac solle die Mainzer Firma BioNTech Forschungsgelder in dreistelliger Millionenhöhe für die Corona-Impfstoffentwicklung erhalten, habe Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) mitgeteilt. Davon sollten 252 Millionen Euro an CureVac gehen. Das sei bereits Anfang September bekannt geworden. Daneben solle BioNTech 375 Millionen erhalten.Mit beiden Unternehmen seien die Verhandlungen über die Förderung nun abgeschlossen, so Karliczek. Für die beschleunigte Erforschung von Corona-Impfstoffen habe das Bundesforschungsministerium ein Sonderprogramm mit einem Fördertopf von 750 Millionen Euro gestartet. Das dritte Unternehmen, das mit diesem Programm gefördert werden solle, sei nach Karliczeks Angaben die Firma IDT Biologika aus Dessau-Roßlau. Dort seien die Fördergespräche noch nicht ganz abgeschlossen.Das nicht börsennotierte Unternehmen IDT Biologika habe sich laut eigenen Angaben auf die Entwicklung und Fertigung von Virusimpfstoffen, Gen- und Immuntherapeutika sowie sterilen Flüssigkeiten und lyophilisierten Biologika spezialisiert.Die BioNTech-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Auf günstigere Kurse sollten Anleger auch bei CureVac warten. Hier agiere "Der Aktionär" derzeit mit einem Abstauberlimit bei 41,00 Euro. (Analyse vom 15.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link