Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

60,89 EUR +4,09% (30.06.2020, 11:03)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

65,80 USD +5,91% (29.06.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Unternehmens habe am Montag von einer Finanzspritze aus Singapur profitiert. Und auch am Dienstag gebe die BioNTech-Aktie schon wieder ordentlich Gas.BioNTech bekomme u.a. durch eine Investition von Singapurs Staatsfonds Temasek frisches Geld. Insgesamt bringe eine Privatplatzierung von Aktien bei Temasek und anderen Investoren 250 Mio. USD, habe BioNTech am Montag mitgeteilt. Die Summe teile sich auf in rund 139 Mio. USD an Stammaktien sowie 112 Mio. Euro an vierjährigen Pflichtwandelanleihen. Der Abschluss der Investition sei für Anfang bis Mitte August geplant.Wie viele andere Unternehmen suche auch BioNTech nach einem Impfstoff gegen die Lungenerkrankung Covid-19. Aber auch die Krebsforschung der Mainzer komme voran. Von den über 20 Produktkandidaten allein gegen Krebs würden sich außer BNT122 alle noch in frühen Phasen der klinischen Erprobung oder gar im vorklinischen Stadium befinden. Für ein relativ junges Unternehmen verfüge BioNTech damit jedoch über ein umfangreiches Programm und viele Eisen im Feuer.Bereits in den vergangenen Tagen habe sich die BioNTech-Aktie extrem stark präsentiert. Demnächst würden zudem Daten für das Corona-Impfstoff-Projekt erwartet. Würden diese positiv ausfallen, dürfte dies dem Papier weiterhin Auftrieb verleihen. Die BioNTech-Aktie bleibe allerdings ganz klar spekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2020)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.