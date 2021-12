NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE unter die Lupe.Zu den am Montag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. BioNTech gehört. Das Papier des Mainzer Unternehmens sei unter den Käufen zu finden gewesen. CEO Sahin habe auf der "Reuters Next-Konferenz" u.a. erklärt, dass es immer wahrscheinlicher werde, dass Menschen eine jährliche Covid-19-Impfauffrischung benötigen würden. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dann könne sich BioNTech über sichere Einnahmen freuen. Hinzukomme die Fantasie im Kampf gegen Krebs. Gewinnmitnahmen bei der BioNTech-Aktie nach dem extremen Kursanstieg in den vergangenen Monaten seien deshalb absolut normal, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 06.12.2021)