Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

107,94 EUR +2,12% (09.12.2020, 08:55)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,76 USD +3,69% (08.12.2020, 17:35)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie und Pfizer hätten am Dienstag erneut deutlich Gas geben können. Grund sei die jüngste Äußerung der US-Arzneimittelbehörde FDA. Wenige Tage vor der erwarteten Entscheidung über eine Notfallzulassung in den USA habe die FDA dem Corona-Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens und des US-Pharmakonzerns ein erstes gutes Zeugnis ausgestellt. Schon rund zehn Tage nach der ersten Dosis des Impfstoffes liege ein starker Schutz gegen die Krankheit Covid-19 vor, gehe aus Dokumenten hervor, die die FDA am Dienstag veröffentlicht habe. Größere Sicherheitsbedenken gebe es keine.BioNTech und Pfizer hätten im November bei der FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Am Donnerstag wolle sich ein Berater-Komitee der FDA mit dem Impfstoff befassen, eine Entscheidung werde kurz danach erwartet. Auch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) berate derzeit über eine Zulassungsempfehlung für den Impfstoff. Großbritannien habe das Vakzin bereits in der vergangenen Woche zugelassen und am Dienstag mit dem Impfen begonnen.Derweil seien die Impfungen in Großbritannien mit dem Impfstoff von BioNTech und Pfizer bereits angelaufen. Großbritannien habe vergangene Woche als erstes Land der Welt BioNTech und Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt."Der Aktionär" bleibe weiter optimistisch bei gestimmt für die BioNTech-Aktie. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Weitere Zulassungen in den USA und Europa könnten das Papier weiter beflügeln, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.