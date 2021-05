Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Für die Eltern in Deutschland rücke die Entscheidung näher, ob sie ihre Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen würden. Voraussichtlich knapp 6,4 Millionen Impfdosen wolle der Bund den Ländern für die Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen, wie das Bundesgesundheitsministerium den Ländern mitgeteilt habe. Einen Tag nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am gestrigen Donnerstag in Berlin wolle die europäische Arzneimittelbehörde EMA über eine Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren beraten.Die EU-Arzneimittelbehörde EMA werde voraussichtlich am heutigen Freitag über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller BioNTech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Der zuständige Experten-Ausschuss werde am Freitag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, habe die EMA am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt. Anschließend wolle die Behörde das Ergebnis bekannt geben. Eine Zulassung gelte als wahrscheinlich.Der deutsche Hersteller BioNTech und sein US-Partner Pfizer hätten die Erweiterung der Zulassung des Impfstoffes auch für 12- bis 15-Jährige beantragt. Bisher sei das Mittel nur für Menschen ab 16 Jahre in der EU zugelassen.In den USA und Kanada dürfe das Mittel bereits bei Kindern angewendet werden. Nach Angaben der Hersteller würden Studien die sehr gute Wirksamkeit und Verträglichkeit des Präparats auch bei Kindern beweisen. Von den in der EU bisher zugelassenen vier Impfstoffen sei noch keines für Kinder zugelassen."Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich, was die langfristige Entwicklung der BioNTech-Aktie angehe. Seit der Erstempfehlung im Oktober 2019 bei 11,70 Euro habe sich das Papier mittlerweile vervielfacht. Doch damit sei das Potenzial aus Sicht des "Aktionär" noch lange nicht ausgeschöpft.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.