Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

250,90 EUR +1,83% (22.10.2021, 10:01)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

286,36 USD +6,29% (21.10.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe am Donnerstag nach starken Wirkungsdaten zum Corona-Impfstoff Comirnaty deutlich zulegen können. Der Titel sei am Ende mit einem Plus von 6,3 Prozent auf 286,36 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Wie am Donnerstag mitgeteilt worden sei, habe eine dritte Impfung mit dem Corona-Vakzin von BioNTech und dem US-Partner Pfizer nach Angaben der beiden Unternehmen eine Wirksamkeit von über 95 Prozent gezeigt. Sicherheitsbedenken oder unbekannte Nebenwirkungen seien nicht beobachtet worden, hätten beide Unternehmen am Donnerstag unter Berufung auf eine Untersuchungsreihe mit über 10.000 Teilnehmern bekannt gegeben.Die verabreichte Dosis sei den Angaben zufolge genauso hoch gewesen wie bei den ersten beiden Impfungen. Die Studie sei in einem Zeitraum erfolgt, in der Delta die vorherrschende Virusvariante gewesen sei, hätten BioNTech und Pfizer erklärt."Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beleg für den Nutzen von Auffrischungsimpfungen. Wir wollen so die Menschen vor dieser Krankheit schützen", habe Albert Bourla, Chairman und CEO von Pfizer gesagt. "Zusätzlich zu unseren Bemühungen, den Zugang zum Impfstoff weltweit zu erweitern und die Akzeptanz unter den ungeimpften Personen zu erhöhen, sind wir der Ansicht, dass Auffrischungsimpfungen eine wichtige Rolle dabei spielen, die anhaltende globale Gesundheitsbedrohung durch die Pandemie zu adressieren."Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)