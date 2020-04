Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

58,79 EUR +51,70% (22.04.2020, 12:36)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

42,26 USD -2,56% (21.04.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen gehöre zu den größten Hoffnungsträgern unter den Impfstoffentwicklern im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. BioNTech erhalte nun die Genehmigung, seinen Wirkstoff zu testen, wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Mittwoch mitgeteilt habe. Laut BioNTech solle es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen geben. Die BioNTech-Aktie explodiere nach dieser Meldung."Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus", habe das PEI mitgeteilt. Die Genehmigung sei das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten. BioNTech arbeite bei der Entwicklung mit dem US-Pharma-Giganten Pfizer zusammen. In der klinischen Studie der Phase I/II solle u.a. grundlegend die Verträglichkeit und Sicherheit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden. Der von BioNTech entwickelte Wirkstoff gehöre zur Gruppe der mRNA-Impfstoffe.Die Meldung versetze Anleger in Ekstase. "Der Aktionär" bleibe bei BioNTech weiterhin sehr optimistisch. Auch über das Corona-Forschungsprogramm hinaus habe das Biotech-Unternehmen einiges zu bieten. Anleger sollten unbedingt dabeibleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: