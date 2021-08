NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.08.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) war zuletzt kaum zu halten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allein seit Anfang Juli sei es um gut 140 Prozent nach oben gegangen. Seit dem Start der Pandemie sei der Kurs auf das Vierzehnfache gestiegen. Für den jüngsten Schub hätten starke Zahlen gesorgt. Mit einem Umsatz von rund 5,3 Mrd. Euro und einem Gewinn von knapp 2,8 Mrd. Euro habe BioNTech im zweiten Quartal die Erwartungen pulverisiert. Mit dieser Entwicklung im Rücken habe das Unternehmen seine Prognose für den Impfstoffumsatz im Gesamtjahr 2021 auf 15,9 Mrd. Euro hochgeschraubt. Vor drei Monaten sei das Unternehmen von nur 12,4 Mrd. Euro ausgegangen.Gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer habe BioNTech inzwischen rund eine Mrd. Dosen des Covid-19-Impfstoffs in mehr als 100 Länder oder Regionen weltweit ausgeliefert. Für dieses Jahr hätten die beiden Unternehmen feste Liefervereinbarungen über mehr als 2,2 Mrd. Dosen und nochmals mehr als eine Mrd. Dosen für das kommende Jahr sowie darüber hinaus. Für 2021 würden BioNTech und Pfizer zudem damit rechnen, dass sie über Kapazitäten für die Herstellung von bis zu vier Mrd. Dosen verfügen würden. Das Covid-19-Impfstoffgeschäft wird - wie von uns bereits in ZJ 02/21 erwartet - zu einem dauerhaften Standbein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:302,60 EUR -2,54% (19.08.2021, 10:30)