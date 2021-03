Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer schütze laut offiziellen israelischen Daten nicht nur vor schwerer Erkrankung und Tod, sondern auch vor einer asymptomatischen Infektion. Das israelische Gesundheitsministerium und Pfizer hätten am Donnerstag entsprechende Erkenntnisse aus der praktischen Anwendung veröffentlicht. Demnach habe der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94 Prozent bei der Verhinderung asymptomatischer Infektionen.Es bestehe damit die Hoffnung, dass geimpfte Personen andere nicht mehr anstecken könnten und Infektionsketten so unterbrochen werden könnten. Die Ergebnisse seien bisher nicht in einem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht, sondern von den Unternehmen mitgeteilt worden."Die Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass der Impfstoff auch vor asymptomatischen Sars-CoV-2-Infektionen schützt, sind besonders bedeutsam. Wir hoffen, so die globale Verbreitung des Virus unterbrechen zu können", erläutere Pfizer-Manager Luis Jodar in der Mitteilung.Die neueste Analyse habe vorherige Studienergebnisse bestätigt, die bereits eine starke Wirkung nach der zweiten Impfdosis gezeigt hätten. Die Wirksamkeit des Impfstoffs beim Schutz vor symptomatischen Erkrankungen, schweren Verläufen und Todesfällen liege bei mindestens 97 Prozent. Nicht geimpfte Personen hätten demnach ein 44fach höheres Risiko einer symptomatischen Erkrankung mit dem Coronavirus und ein 29fach höheres Risiko, daran zu sterben.Die Aktie von BioNTech habe zuletzt die 200-Tage-Linie erfolgreich bestätigen können. Zuletzt habe sie wieder den Weg nach oben eingeschlagen, unterstützt von einigen starken Studiennews. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von BioNTech ganz klar weiter optimistisch.Anleger bleiben bei dem Papier weiter an Bord - Langfristiges Top-Investment, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link