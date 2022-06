Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,20 EUR +1,14% (10.06.2022, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

149,27 USD -7,70% (09.06.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwarte im Herbst Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Varianten angepasst seien. Frühestens im September rechne er damit, habe der SPD-Politiker am Donnerstag im Deutschlandfunk gesagt. Daran werde intensiv gearbeitet. Es gebe vielversprechende Daten von Moderna , auch mit BioNTech sei man im Kontakt. Er sei zuversichtlich, dass es sehr gute angepasste Impfstoffe geben werde.Das US-Biotech-Unternehmen Moderna habe am Mittwoch erste Daten zur Wirksamkeit seines angepassten Corona-Impfstoffes vorgestellt. "mRNA-1273.214", so der Name des Boosters, sei eine Kombination aus dem ursprünglichen Moderna-Impfstoff Spikevax und einem speziell auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Impfstoff-Kandidaten. Bei den insgesamt 437 Probanden der klinischen Studie, die das neue Präparat als zweiten Booster erhalten hätten, hätten die Wissenschaftler nach einem Monat deutlich mehr neutralisierende Antikörper als nach einer Booster-Impfung mit dem herkömmlichen Präparat, insbesondere gegen die Omikron-Variante, gefunden. Die Impfung sei gut verträglich, Nebenwirkungen entsprächen denen nach dem herkömmlichen Booster."Wir sind begeistert", habe Moderna-Chef Stephance Bancel die Studienergebnisse kommentiert. Das Unternehmen wolle bereits im August mit der Auslieferung bereit sein.Auch der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech werde demnächst Daten zu seinem auf Omikron angepassten Impfstoff vorlegen.In den USA wolle ein Gremium der Arzneimittelbehörde FDA am 28. Juni über die Strategie für Booster-Impfungen für die kommenden Hebst-/Winter-Saison beraten.Die Aktie von BioNTech und Moderna hätten am Donnerstag allerdings deutlich unter Druck gestanden. Anleger hätten sich auf der Zeitschiene wohl mehr erwartet.Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna dürften bei der nächsten Impfkampagne aber erneut im Vordergrund stehen. Langfristig würden aber immer mehr die weiteren Pipeline-Projekte in den Fokus rücken - insbesondere im Onkologie-Bereich. Gelinge hier der Durchbruch, dürften die Kurse deutlich höher notieren. "Der Aktionär" favorisiert hier weiterhin die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: