Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

49,38 USD +9,03% (09.04.2020, 16:05)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Unternehmen lege am Donnerstag kräftig zu. Grund für den deutlichen Kurszuwachs sei die Bekanntgabe neuer Details zur Kooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer zur Entwicklung und Produktion eines Impfstoffs gegen die Krankheit Covid-19 gewesen. Die Zusammenarbeit sei am 17. März 2020 bekanntgegeben worden. Die beiden Unternehmen würden planen, gemeinsam klinische Studien für die COVID-19-Impfstoffkandidaten zuerst in den USA sowie in Europa an zahlreichen Standorten durchzuführen. Die ersten klinischen Studien sollten vorbehaltlich behördlicher Zulassung Ende April 2020 beginnen."Der Aktionär" bleibe bei BioNTech weiterhin sehr optimistisch. Auch über das Coronavirus-Forschungsprogramm hinaus habe das deutsche Biotech-Unternehmen einiges zu bieten. Dabei bleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:44,505 EUR +7,24% (09.04.2020, 16:19)