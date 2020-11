Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:





Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:





ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die EU-Kommission wolle am heutigen Mittwoch den Weg für den Kauf von bis zu 300 Millionen Einheiten des vielversprechenden Corona-Impfstoffs der Firmen BioNTech und Pfizer frei machen. Der bereits fertig ausgehandelte Liefervertrag mit den beiden Herstellern solle formal gebilligt werden, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigt habe.BioNTech und Pfizer hätten am Montag bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Jedoch seien die Studien dazu noch nicht abgeschlossen. Einen Antrag auf Zulassung in den USA hätten sie frühestens für kommende Woche angekündigt. Auch in Europa solle eine Zulassung angestrebt werden.Der Chef der zuständigen EU-Steuerungsgruppe rechne mit einer Zulassung binnen weniger Wochen. "Der früheste Zeitpunkt dürfte Mitte Dezember sein", habe Clemens Martin Auer der "Berliner Zeitung" (Mittwoch) gesagt.BioNTech habe am Dienstag erklärt, dass bereits Lieferverträge über 570 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs sowie Optionen auf weitere 600 Millionen Dosen vereinbart worden seien, einschließlich des EU-Vertrags. Das Unternehmen gehe davon aus, dass noch dieses Jahr bis zu 50 Millionen Dosen ausgeliefert würden. 2021 sollten bis zu 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden.Bei der Aktie von BioNTech sei es im Tagesverlauf am Dienstag zu einzelnen Gewinnmitnahmen gekommen. Immerhin betrage das Plus seit der Empfehlung des "Aktionär" vor einem Jahr mittlerweile mehr als 700 Prozent. Zum Handelsende in New York habe das Papier aber wieder deutlich angezogen und sei am Ende mit einem erneuten Plus von gut sieben Prozent aus dem Handel gegangen.Anleger, die zuletzt Teilgewinne mitgenommen haben, lassen den Rest der Position weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link