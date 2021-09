Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

289,50 EUR -2,06% (13.09.2021, 15:35)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

349,19 USD -0,62% (10.09.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech gewinne am Montag an Momentum und lasse die 50-, 100- und 200-Tage-Linie weiter hinter sich. Ein Grund für das vorbörsliche Plus von 1,5 Prozent auf 354,24 Dollar sei das verstärkte Bemühen etlicher Länder, vor Beginn des Herbstes noch mehr Menschen für die Coronaimpfungen zu gewinnen.In Deutschland zum Beispiel sei am Montag die bundesweite Corona-Impf-Aktionswoche gestartet. Die Menschen könnten sich an hunderten alltäglich besuchten Orten, meist ohne Termin, gegen Corona impfen lassen. Die Liste der Woche umfasse an die 700 Aktionen, so Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Die Zahl wächst ständig weiter."Experten würden die Maßnahmen begrüßen, würden aber die Notwendigkeit einer besseren Kommunikation betonen, um noch mehr Leute vom Sinn und Zweck der Impfungen zu überzeugen. "Wir wollen die Menschen aufsuchen. Das ist sicherlich eine gute Idee", so Cornelia Betsch, Expertin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. "Sie muss aber kombiniert werden mit guter Aufklärung, mit aktiver Aufklärung."Wichtig sei es auch, die Impfdebatte "raus aus dieser politischen Arena wieder mehr zu einem Gesundheitskontext" zu bekommen, so die Expertin. Als Absender von Informationen müssten Ärzte und Wissenschaftler, nicht Politiker im Fokus stehen."Impfen ist eine wichtige Gesundheitsentscheidung, keine politische Entscheidung oder politisches Statement", habe Betsch betont.Ein baldiger Sieg über die Pandemie ohne allzu viele Opfer gelinge nur mit massenhaft eingesetzten Impfstoffen. BioNTech spiele mit seinem Top-Vakzin mit einer Wirksamkeit von 95 Prozent eine ganz bedeutende Rolle.Die Aktie, die seit der Empfehlung des "Aktionär" im Herbst 2019 2.500 Prozent im Plus liegt, bleibt aussichtsreich, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 13.09.2021)Mit Material von dpa-AFX