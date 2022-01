Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,90 EUR +0,22% (21.01.2022, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

156,53 USD -3,17% (20.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am heutigen Freitag zunächst ihre Korrekturfahrt fortgesetzt. Im frühen Handel sei das Papier bis auf 135,25 Euro abgerutscht. Zuletzt habe sich die Aktie aber stabilisieren und sogar leicht ins Plus drehen können. Derzeit werde die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate mit 0,1 Prozent im Plus gehandelt bei 138,75 Euro.Wie bereits in den vergangenen Tagen sei weiter Omikron und damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie das bestimmende Thema. Zudem hätten die starken Daten von Valneva zum Totimpfstoff-Kandidaten VLA201 die mRNA-Impfstoffaktien belastet. Jüngste Studiendaten aus Südafrika und Israel hätten nur bedingte Wirkung der mRNA-Impfstoffe bei Omikron gezeigt.Zudem gehe derzeit auch das Impftempo wieder zurück. Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen habe am Mittwoch bei rund 610.000 verabreichten Impfdosen gelegen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgehe. Am Mittwoch vergangener Woche seien es 864.000, am Mittwoch vor Weihnachten knapp 1,2 Millionen gewesen.In Deutschland könnte durch neue Beschlüsse aber das Boostertempo wieder Fahrt aufnehmen. Arbeitnehmer und Selbstständige könnten ihren Anspruch auf Ersatz von Verdienstausfällen verlieren, wenn sie keinen vollen Impfschutz durch eine Corona-Drittimpfung hätten und in Quarantäne müssten. Das gehe aus einer Expertise der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags hervor, die der Bundestag im Internet veröffentlicht habe und über die die "Bild"-Zeitung zuerst berichtet habe. Um den vollständigen Impfschutz zu erlangen, könnte bald auch ein Booster nötig sein.Und auch in Österreich könnten die Impfungen wieder zulegen. Das Land führe eine allgemeine Impfpflicht ein. Das habe der Nationalrat am Donnerstag mit breiter Mehrheit beschlossen. Der Bundesrat, also die Länderkammer, müsse dem Gesetz noch zustimmen."Der Aktionär" sei der Ansicht, dass die Korrektur bei BioNTech nun bald abgeschlossen sein dürfte. Das Papier bleibt langfristig hochinteressant, das aktuelle Niveau ist aus langfristiger Sicht eine Einstiegschance, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 21.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Valneva.