Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Angesichts rasant steigender Corona-Fallzahlen werde aktuell über weitere Maßnahmen gegen das Virus diskutiert. Im Vordergrund stehe dabei das Thema Impfung.Pfizer habe in den USA eine Zulassung des zusammen mit BioNTech entwickelten Corona-Impfstoffs für die Auffrischungsimpfung von Erwachsenen beantragt. Ältere und besonders gefährdete Menschen könnten in den USA bereits seit September ein drittes Mal mit dem Vakzin geimpft werden. Nun solle diese Regelung auf alle Über-18-Jährigen ausgedehnt werden, berichte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).In Deutschland sorge indes eine Entscheidung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Aufsehen, wonach Kinder ab 12 sowie Jugendliche und Erwachsene unter 30 künftig nur noch mit dem Corona-Impfstoff von BioNTech /Pfizer und nicht mit dem von Moderna geimpft würden. Aktuelle Meldeanalysen hätten gezeigt, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen in dieser Altersgruppe nach der Moderna-Impfung (Spikevax) häufiger beobachtet würden als nach der BioNTech-Impfung (Comirnaty).Die BioNTech-Aktien stehe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link