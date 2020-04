Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

44,21 EUR -4,56% (24.04.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

47,75 USD -4,50% (24.04.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Gesellschaft scheine nicht nur bei Investoren hoch im Kurs zu stehen, sondern auch in der Branche. BioNTech-CEO Ugur Sahin weise gegenüber der "Welt am Sonntag" Spekulationen über einen Verkauf des Unternehmens zurück. Demnach habe es in den letzten Wochen mehrere "Kontaktaufnahmen" gegeben. "Aber Übernahmen kommen für die Mehrheitsgesellschafter und uns ohnehin nicht infrage. Unsere Vision ist es, ein biopharmazeutisches Unternehmen aufzubauen, das die medizinischen Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts adressiert", so Sahin. "Je früher ein effektiver Impfstoff verfügbar ist, desto früher können wir alle in unser altes Leben zurückkehren."BioNTech setze wie das US-Pendant Moderna auf einen mRNA-Ansatz zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19. Die Gesellschaft und der Partner Pfizer hätten in der zurückliegenden Woche die Genehmigung für die Durchführung der ersten klinischen Studie mit BNT162 in Deutschland erhalten. Alle Aktivitäten im Kampf gegen das Coronavirus fasse BioNTech im "Project Lightspeed" zusammen. Bereits im Januar hätten die Mainzer begonnen, das Projekt zu initiieren.BioNTech erwarte die Genehmigung für die US-Studie in Kürze. Darüber hinaus dürfte es spannend werden, wann der China-Partner Fosun Pharma die Entwicklung vorantreibe. Doch damit nicht genug: Dem Vernehmen nach arbeite BioNTech auch an einem therapeutischen Ansatz für bereits infizierte Patienten. Hier könnte es jederzeit weitere Details geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: