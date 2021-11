Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie komme nicht zur Ruhe: Nachdem das Papier des Mainzer Unternehmens zum Wochenauftakt ein starkes Plus verzeichnet habe, stehe am Dienstag ein deutliches Minus zu Buche. Die Lage bleibe damit weiter volatil. Diese Marken jetzt sind aus charttechnischer Sicht für eine weitere Kursgewinne entscheidend.Die BioNTech-Aktie gebe am Dienstag deutlich nach. Zeitweise sei sie im regulären US-Handel unter die 100-Tage-Linie bei 298,96 USD zurückgefallen. Diese wichtige Marke bleibe damit hart umkämpft. Gelinge es, die 100-Tage-Linie nachhaltig zu verteidigen, dürfte die BioNTech-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Im Anschluss gelte es, die 320-USD-Marke zu knacken. Darüber könnte das Papier rasch in alte Kursregionen um die 350-USD-Marke vorstoßen.Bei BioNTech würden sich Bären und Bullen derzeit einen heftigen Schlagabtausch liefern. Die Volatilität dürfte daher weiter hoch bleiben. Dies ändere aber nichts an den guten Perspektiven für die BioNTech-Aktie. Investierte Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link