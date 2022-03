Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

159,85 EUR +1,75% (31.03.2022, 08:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

174,78 USD +1,39% (30.03.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe am Donnerstag deutlich zwischenzeitlich deutlich zulegen und auch das Februarhoch übertreffen können. Am Ende sei das Papier dann aber nur mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 174,78 Dollar aus dem Handel gegangen. Die Mainzer hätten starke Zahlen gemeldet und einen Aktienrückkauf sowie eine Sonderdividende angekündigt.Der Corona-Impfstoffhersteller habe mit wichtigen Leistungskennziffern für 2021 die Vorjahreswerte deutlich übertroffen. Das Unternehmen habe zudem die Umsatzzielspanne für seinen Covid-19-Impfstoff in diesem Jahr bekräftigt und wolle ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar starten. Außerdem sei eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Aktie geplant.Von den Analysten sei der Jahresbericht derweil gemischt aufgenommen worden. Die Privatbank Berenberg habe die Einstufung für BioNTech nach den Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 400 Dollar belassen. Der Umsatz 2021 habe seine Schätzung und auch die Unternehmensprognose übertroffen, so Analyst Zhiqiang Shu in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Bedarf an Impfstoff gegen Covid-19 bleibe extrem wichtig. Es bleibe nun abzuwarten, wie sich die Marktdynamik in den USA entwickeln werde, wo höhere Preise zu erwarten seien, wenn die Impfstoffe von privaten Versicherern übernommen würden.Das Analysehaus Jefferies habe BioNTech auf "hold" mit einem Kursziel von 230 Dollar belassen. Das Biotechnologie-Unternehmen habe ordentlich abgeschnitten, aber einen eher schwachen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben, so Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. So liege die Mitte der Umsatz-Zielspanne für Impfstoffe um neun Prozent unter der Konsensschätzung.Ganz klar positiv zu werten sei aber in jedem Fall, dass nun ordentlich Geld in die weitere Forschung fließe. BioNtech möchte seine "Vorreiterrolle in der Branche" ausbauen und seine weiteren Programme zügig weiterentwickeln, habe Vorstandschef und Mitgründer Ugur Sahin erklärt."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von BioNTech ganz klar weiter zuversichtlich. Durch die hohen Einnahmen aus dem Covid-Impfstoffprogramm werde jetzt die weitere Pipeline forciert. Könne BioNTech hier mit positiven News aufwarten, dürfte die Aktie deutlich höher notieren. Aus charttechnischer Sicht wäre der nachhaltige Sprung über das Februarhochs bei 184,13 Dollar ein wichtiges Signal. (Analyse vom 31.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: