BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech erwarte "in den kommenden Wochen" die Ergebnisse seiner laufenden klinischen Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit verschiedener an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffkandidaten. Sie sollten dann "zeitnah" mit den Zulassungsbehörden diskutiert werden. Das habe Vorstandschef Ugur Sahin am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung von BioNTech erklärt. Die Behörden würden auf Basis dieser Daten das weitere Verfahren festlegen, das für eine mögliche Genehmigung eines angepassten Wirkstoffs notwendig sein werde.Die Auftragsbücher für den Corona-Impfstoff des Unternehmens und seines US-Partners Pfizer seien gut gefüllt: Laut Sahin lägen für dieses Jahr Bestellungen für rund 2,4 Milliarden Dosen vor (Stand Ende April). Finanzchef Jens Holstein habe vor den per Video dazu geschalteten Aktionären die Umsatzprognose von insgesamt 13 bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr bekräftigt.Der Erfolg des Corona-Impfstoffs habe BioNTech zu einem "Immuntherapie-Powerhouse" gemacht, habe Sahin weiter gesagt. Es gebe das Potenzial für mehrere Produkteinführungen im Kampf gegen Krebs und Infektionserkrankungen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Zu den wichtigsten strategischen Zielen in diesem Jahr gehörten die Weiterentwicklung des bestehenden Covid-19-Impfstoffs und die Entwicklung von Vakzinen "der nächsten Generation", um die führende Stellung von BioNTech in diesem Bereich auszubauen und sich gegen mögliche neue Virusvarianten zu wappnen.Es werde also spannend in den kommenden Wochen. Im Vorfeld der Daten trete das Papier aber weiter auf der Stelle. Es sei also weiter Geduld gefragt. Könnten die Daten überzeugen, könnte neuer Schwung in die Aktie kommen. Im Fokus stehe aber insbesondere die weitere Pipeline über Corona hinaus. Auch hier solle es in den kommenden Monaten News geben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.