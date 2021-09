(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach dem Kursrückfall zum Wochenstart mit minus sechs Prozent lege die BioNTech-Aktie am Dienstag im vorbörslichen Handel ein Prozent zu. Clevere Anleger wissen: Das Thema "Impfen gegen Corona" wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, wie das Beispiel Israel zeigt, wo man wieder einen Schritt weiter ist, so der Experte Andreas Deutsch.Israel mache sich bereit für die vierte Runde von Coronavirus-Impfungen. Das berichte "Bloomberg News". "Wir wissen nicht, wann es so weit sein wird", so Nachman Ash, Generaldirektor des israelischen Gesundheitsministeriums. "Ich hoffe sehr, dass es nicht innerhalb von sechs Monaten sein wird, wie dieses Mal, sondern dass die dritte Dosis länger reicht."Neben Israel würden auch die USA und Großbritannien Auffrischungsimpfungen anbieten. In Deutschland hätten im September in Berlin, Hessen, Sachsen und Thüringen eine dritte Dosis für Menschen in Pflegeheimen sowie für über 80-Jährige begonnen.Derweil sollten in Großbritannien auch 12- bis 15-Jährige eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die obersten medizinischen Regierungsberater der vier Landesteile hätten sich am Montag dafür ausgesprochen, den Teenagern das Mittel von BioNTech zu spritzen. Damit könnten sich insgesamt etwa drei Millionen Jugendliche impfen lassen.Die Regierungsberater hätten nun aber betont, ihre Entscheidung berücksichtige die Auswirkungen der Pandemie auf die Bildung der Jugendlichen sowie die Risiken für ihre psychische Gesundheit, falls sie häufig in der Schule gefehlt hätten.Letzteres dürfte auch in anderen Ländern den Ausschlag geben, verstärkt Minderjährige zu impfen. Zudem würden Auffrischungsimpfungen ein bedeutendes Thema bleiben. Das Sentiment für BioNTech sollte sich demnach bald wieder aufhellen.DER AKTIONÄR bleibt für seine Top-Empfehlung (2.500 Prozent seit Herbst 2019) bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 14.09.2021)