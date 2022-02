Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie finde derzeit weiter keine eindeutige Richtung. Nachdem sie am Mittwoch mit einem Plus von 1,3% aus dem US-Handel gegangen sei, starte sie am heutigen Donnerstag erneut im Minus. Neben den massiven Lockerungen der Corona-Maßnahmen in einer Vielzahl von Ländern belaste auch eine Verzögerung beim geplanten Omikorn-Impfstoff.Das Corona-Impfstoffgeschäft werde weiterhin eine wichtige Säule bei BioNTech bleiben und für gute Einnahmen sorgen. Damit könne die weitere Pipeline stark vorangetrieben werden. Insbesondere im Onkologie-Bereich sei BioNTech hier sehr stark positioniert. Im laufenden Jahr würden hierzu wichtige Neuigkeiten erwartet. Könnten diese überzeugen, dürfte die Aktie wieder deutlich höher notieren. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Kurzfristig sei aus charttechnischer Sicht nun allerdings wichtig, dass das Januar-Tief nicht unterschritten werde, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.