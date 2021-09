NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

278,144 USD +0,59% (29.09.2021, 18:59)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Mittwoch habe für die BioNTech-Aktie mit einem Plus von 4% begonnen. Aktuell (19:12 Uhr) seien es noch knapp 0,7%. Die Gefahr, dass die BioNTech-Aktie unter die 100-Tage-Linie falle und damit eine wichtige Unterstützung reiße, sei nicht gebannt. Positiv: Das Thema Impfungen gegen Covid sei noch längst nicht vom Tisch.Impfungen gegen das Coronavirus würden für das Mainzer Biotech-Unternehmen eine wichtige Einnahmequelle bleiben - möglicherweise auf viele Jahre. Dazu komme die Chance für BioNTech, dass die mRNA-Technik auch im Kampf gegen Krebs erfolgreich sein werde. Wie groß hier das Potenzial sei, lasse sich schwer einschätzen, es dürfte jedoch die Coronaimpfstoff-Erlöse deutlich übertreffen. Ergo: Langfristig bleibe BioNTech eine spannende Investmentstory. Kurzfristig könnte es aufgrund des angeschlagenen Chartbilds ungemütlich bleiben, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.09.2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:238,60 EUR +0,68% (29.09.2021, 19:12)