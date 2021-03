Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

79,37 EUR +3,94% (09.03.2021, 17:12)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

94,42 USD +4,57% (09.03.2021, 16:58)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne nach der deutlichen Korrektur in den vergangenen Tagen am heutigen Dienstag wieder kräftig zulegen. Am Nachmittag gehe es auf der Handelsplattform Tradegate rund vier Prozent nach oben auf 79,40 Euro. Der Titel profitiere dabei vor allem von guten News zur Wirksamkeit des in Kooperation mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs bei Mutationen.Der Impfstoff der Partner BioNTech und Pfizer zeige in einer im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie, dass es auch die brasilianische Variante des Corona-Virus neutralisiere.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Rating für Pfizer auf "neutral" mit einem Kursziel von 41 Dollar belassen. Der Impfstoff des Kooperationspartners BioNTech weise einer neuesten Studie zufolge eine hohe Wirksamkeit auch gegen die neuartige brasilianische Mutante des Corona-Virus auf, habe Analyst Terence Flynn in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Dies sei eine ermutigende Nachricht.Nach dem jüngsten Rücksetzer sei die BioNTech-Aktie wieder auf einem attraktivem langfristigen Einstiegsniveau angekommen. Risikobereite Anleger können zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link