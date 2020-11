Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

90,48 EUR +3,15% (23.11.2020, 10:32)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,07 USD +9,63% (20.11.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Während BioNTech und das US-Biotech-Unternehmen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9), die beide auf den neuartigen mRNA-Ansatz bei Impfstoffen setzen würden, zuletzt mit Top-Studiendaten hätten glänzen können, liege der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) mit seinen Daten nun deutlich darunter. Die AstraZeneca-Aktie rutsche demzufolge zum Wochenstart ins Minus. Man sollte aber einen genaueren Blick werfen.AstraZeneca habe aber dennoch insgesamt durchaus positive Daten zu seinem Corona-Impfstoff-Kandidaten präsentiert. Das Vakzin, das gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt worden sei, vermeide mit rund 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu erkranken, habe AstraZeneca am Montag mitgeteilt. jedoch seien die genannten 70 Prozent Wirksamkeit ein Durchschnittswert zweier unterschiedlicher Impfdosierungen, von denen eine Variante deutlich wirksamer sei. Die Effektivität habe den Angaben zufolge hier bei 90 Prozent gelegen.BioNTech habe dagegen zuletzt gemeldet, dass der gemeinsam mit Pfizer entwickelte Corona-Impfstoff-Kandidat BNT162b2 in der primären Endpunktanalyse 28 Tage nach der ersten Impfung eine 95-prozentige Wirksamkeit gegen Covid-19 gezeigt habe. Auch die von der US-Zulassungsbehörde FDA geforderten Sicherheitsdaten für die Genehmigung einer Notfallzulassung seien erreicht worden. Am vergangenen Freitag sei der entsprechende Zulassungsantrag gestellt worden.Moderna habe einige Tage zuvor mitgeteilt, dass der von ihm entwickelte RNA-Impfstoff mRNA-1273 eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent habe.DER AKTIONÄR bleibt für BioNTech und Moderna weiterhin ganz klar optimistisch und rät, die Gewinne laufen zu lassen, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link