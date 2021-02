Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



90,46 EUR -1,96% (26.02.2021, 22:26)



109,03 USD -2,94% (26.02.2021, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Eine einzelne Dosis des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer könne einer britischen Untersuchung zufolge bereits nach zwölf Tagen die Zahl der asymptomatischen Coronavirus-Infektionen auf ein Viertel reduzieren. Das gebe Anlass zur Hoffnung, dass die Impfung nicht nur symptomatische Krankheitsverläufe verhindere, sondern auch dabei helfen könne, die Ausbreitung des Virus zu bremsen.Bei der noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlichten Untersuchung, an der u.a. Wissenschaftler der Universität Cambridge beteiligt gewesen seien, seien mehrere Tausend symptomfreie Mitarbeiter im britischen Gesundheitssystem zwischen dem 18. und 31. Januar auf das Virus getestet worden. Bei der Untersuchung sei es speziell um die Schutzwirkung bei nur einer Dosis gegangen. Eigentlich seien bei dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff zwei Dosen im Abstand von einigen Wochen vorgesehen.Die BioNTech-Aktie könne von der Meldung jedoch nicht profitieren. Man sollte aber Geduld bewahren. Langfristig dürfte die BioNTech-Aktie noch viel Freude bereiten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)