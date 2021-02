Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Resultat der Studie sei auf den ersten Blick ermutigend: Würden sich Menschen nach einer Corona-Impfung mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizieren, würden sie anscheinend weniger Viren als Ungeimpfte reproduzieren und wären damit weniger ansteckend. Das gelte schon nach einer einzigen Impfdosis, würden israelische Forscher aus dem Team um Idan Yelin vom Institute of Technology in Haifa in einer Studie schreiben, die aber noch nicht von Experten begutachtet worden sei. Etwa die Hälfte der Teilnehmer habe eine Impfdosis mit dem BioNTech/Pfizer-Präparat erhalten, die anderen seien ungeimpft gewesen.Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing werte das Resultat als "Anlass zu Hoffnung": "Der Impfstoff BNT162b2 führt nicht nur zu einem Individualschutz des Geimpften hinsichtlich einer Covid-19-Erkrankung, sondern es ist davon auszugehen, dass bei einer ausreichenden Durchimpfung der Bevölkerung auch ein gewisser Bevölkerungsschutz im Sinne einer Vakzin-basierten Herdenimmunität realistisch entstehen kann." Künftige Studie müssten allerdings zeigen, wie lange ein solcher Effekt tatsächlich andauere.Wendtner verweise auf weitere offene Fragen: Unklar sei z.B., ob die bei den Geimpften nachgewiesenen Viren überhaupt infektiös gewesen seien - es könnten auch nicht-vermehrungsfähige Virushüllen gewesen sein. Eine andere Frage sei, wie viel Rückschlüsse die geringere Viruslast der Geimpften tatsächlich auf deren Infektiosität zulassen würden.Die Studie mache in jedem Fall Hoffnung. Bei der BioNTech-Aktie müsse man hingegen auf den baldigen Ausbruch über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke hoffen. "Der Aktionär" bleibe jedoch ganz klar optimistisch, zumal das Papier aus bewertungstechnischer Sicht weiter nicht zu hoch bewertet sei. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.