Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Angesichts einer befürchteten Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auch in Deutschland plädiere der Virologe Christian Drosten dafür, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Impfung in der Bevölkerung zu stärken. "Das ist wirklich das, was wir jetzt machen müssen", habe der Wissenschaftler der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" (NDR-Info) gesagt.Drosten habe sich nicht festgelegt, ob es beim Infektionsgeschehen zu einer Trendumkehr wegen Delta bereits im Sommer oder erst im Herbst kommen könnte. Im Herbst werde die Inzidenz auf jeden Fall wieder steigen, habe er gesagt - und habe die Bedeutung der Impfung bei Eltern von Schulkindern hervorgehoben. "Wir müssen einfach schnell impfen", laute der Appell des Virologen.Wichtigster Impfstoff in Deutschland sei weiterhin ganz klar das Vakzin aus dem Hause BioNTech/Pfizer. Hier stünden die mit Abstand meisten Impfdosen zur Verfügung. Zudem sei der Impfstoff nicht zuletzt auch wegen seiner hohen Wirksamkeit auch bei Mutationen sehr beliebt.BioNTech gehe von einer Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs auch gegen die zuletzt aufgetretenen Virus-Varianten aus. "Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Anpassung unseres Impfstoffs an kursierende Varianten notwendig ist", habe Vorstandschef Ugur Sahin am Dienstag auf der Online-Hauptversammlung des Unternehmens gesagt.Die Aktie von BioNTech bleibt weiterhin ganz klar der Favorit des "Aktionär" im Impfstoffsektor. Am Dienstag habe das Papier erneut deutlich zulegen können - 4,6 Prozent sei es im US-Handel nach oben auf 236,49 Dollar gegangen. Damit rücke das erst Anfang Juni bei 252,78 Dollar markierte Allzeithoch wieder in Reichweite. (Analyse vom 23.06.2021)Mit Material von dpa-AFX