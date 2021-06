Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

191,65 EUR +0,42% (25.06.2021, 12:57)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

227,79 USD -0,75% (24.06.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bis Sonntag sollten 220 Millionen Europäer mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft sein - rund 60 Prozent der Erwachsenen in der EU. Die Zahl habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag beim EU-Gipfel genannt. Für Juli erwarte die Kommission dann noch einmal die Lieferung von mindestens 90 Millionen Impfdosen von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Hinzukommen könnten mehr als 30 Millionen Dosen von AstraZeneca, was aber nicht bestätigt sei.Mit den Prognosen liege die Kommission auf Kurs für ihr Impfziel: Bis Ende Juli solle so viel Impfstoff ausgeliefert sein, dass 70 Prozent der Erwachsenen mindestens eine Spritze bekommen könnten. Wissenschaftler würden jedoch annehmen, dass dies zur Eindämmung der Pandemie nicht reiche. Zum einen seien für eine Immunisierung bei fast allen Impfstoffen zwei Spritzen nötig. Zum anderen müsse ein möglichst hoher Anteil der Gesamtbevölkerung erreicht werden und nicht nur der Erwachsenen."Jetzt gilt es, das Tempo der Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten zu erhöhen", habe von der Leyen auf Twitter geschrieben. Die Impfstofflieferungen sollten im zweiten Halbjahr wachsen. So sollten von Anfang Juli bis Ende September 497 Millionen Dosen kommen, von Oktober bis Ende Dezember weitere 399 Millionen Dosen. Bisher seien seit Beginn der Impfkampagne nach Angaben der Kommission insgesamt 424 Millionen Dosen geliefert worden.Ein halbes Jahr nach dem bundesweiten Start der Corona-Impfkampagne am 27. Dezember gehe es meist noch um die erste und zweite Spritze. Die Wissenschaft denke aber schon weiter. Hochbetagte und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem würden nach Meinung vieler Experten bereits in diesem Herbst eine dritte Impfdosis brauchen.Wichtigster Impfstoff in der EU und in Deutschland sei das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Die Aktie von BioNTech habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Das Allzeithoch bei 252,78 Dollar komme wieder in Reichweite.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: