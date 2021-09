Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

266,20 EUR -6,53% (27.09.2021, 20:22)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

310,74 USD -6,82% (27.09.2021, 20:08)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie gebe am Montag deutlich nach. Beim Chart gelte nun: Alarmstufe Gelb. Negative Nachrichten gebe es keine. Kursbelastend wirke sich aus, dass das Papier des Mainzer Unternehmens am Freitag die 50-Tage-Linie bei 342,99 USD durchbrochen habe. Nun habe die BioNTech-Aktie, die seit August konsolidiere, auf der bedeutenden horizontalen Unterstützung aufgesetzt. Halte diese Marke nicht, könnte der Titel schnell bis zur 100-Tage-Linie bei 277,82 USD abverkauft werden. Halte auch diese Marke nicht, könnte es als Nächstes bis zur horizontalen Unterstützung im Bereich 242 USD abwärts gehen. Danach würde die 200-Tage-Linie bei aktuell 197,14 USD in den Fokus rücken.BioNTech sei zwar eine Top-Investmentstory, kurzfristig könnte sich das Chartbild jedoch eintrüben. "Der Aktionär" empfehle einen Stoppkurs bei 140 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link