BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie lege am Montag einen schwachen Auftakt in die Handelswoche hin. Neben einem deutlichen Kursabschlag stehe außerdem auch ein neues Verlaufstief zu Buche. Außer der allgemeinen Marktschwäche belaste ein weltweit nachlassendes Impftempo den Kurs des Mainzer Biotechnologieunternehmens.Laut Zahlen des "Our World in Data"-Projekts seien derzeit erst 57 Prozent der Weltbevölkerung doppelt geimpft, 18 Prozent hätten eine Booster-Impfung erhalten. Das Impftempo habe aufgrund der deutlich milderen Krankheitsverläufe bei einer Infektion mit der Omikron-Variante zuletzt nachgelassen, auf wenn Politiker und Wissenschaftler vor zu großer Sorglosigkeit warnen würden.Derweil setze die BioNTech-Aktie ihre Abwärtsbewegung der letzten Tage fort. Aktuell würden die Papiere im US-Handel mehr als fünf Prozent im Minus notieren und hätten bei 127,58 Dollar ein neues Verlaufstief markiert.Trotz der aktuellen Kursschwäche der Aktie sieht "Der Aktionär" für BioNTech noch erhebliches Potenzial - neben dem Corona-Impfstoff auch durch die Entwicklung im Bereich der Krebstherapie, so Benjamin Heimlich. Dort habe das Unternehmen Ende Februar die Zusammenarbeit mit Medigene bekannt gegeben. (Ausgabe vom 07.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.