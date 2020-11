Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,01 EUR +25,30% (09.11.2020, 14:12)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

92,00 USD (06.11.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Corona-Neuinfektionszahlen seien weltweit weiter extrem hoch. Die Hoffnung liege auf der baldigen Verfügbarkeit eines Impfstoffs. Derweil beschäftige die Bundesregierung schon einmal die Frage, wer zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden solle, wenn es denn erstmal einen Impfstoff gebe. Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres könnte es nach Schätzung der Bundesregierung soweit sein.Angesichts der zunächst erwarteten vergleichsweise geringen Mengen dürfte er nicht für alle reichen, doch ein Rennen darum solle verhindert werden. Deshalb sollten Vorranggruppen definiert werden. Wissenschaftliche Regierungsberater würden an diesem Montagvormittag in Berlin entsprechende Vorschläge vorstellen. Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Ständige Impfkommission würden ein gemeinsames Papier dazu vorlegen wollen.Die Bundesregierung habe bereits erkennen lassen, dass Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie Personal aus wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen im Blick stünden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe am Sonntag in einem Video gesagt: "Ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land."Auch die Nationale Impfstrategie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verweise auf eine solche Priorisierung durch die Ständige Impfkommission, wie das Nachrichtenportal "ThePioneer" (Montag) berichte, der das Dokument vorliege. Es solle dem Bericht zufolge am Montag vom Corona-Kabinett beschlossen werden.Dementsprechend freundlich würden sich die Aktien der Impfstoffentwickler zum Wochenauftakt entwickeln. BioNTech gewinne bei Tradegate 2,9 Prozent, der US-Biotech-Wert Moderna 1,7 Prozent und CureVac legt 4,8 Prozent zu."Der Aktionär" bleibe für alle drei Unternehmen äußerst zuversichtlich gestimmt. Bei allen Werten sei in den kommenden Wochen einiges an Newsflow zu erwarten. Allerdings sind auch alle drei Titel ganz klar spekulative Investments, so Marion Schlegel. (Analyse vom 09.11.2020)Mit Material von dpa-AFX