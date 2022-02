Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

156,35 EUR +2,09% (01.02.2022, 09:50)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

172,08 USD +6,08% (31.01.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe sich seit ihrem Tief am Montag vergangener Woche bei 119,00 Euro zuletzt wieder deutlich nach oben arbeiten können. Auch am heutigen Dienstag gewinne das Papier erneut. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Morgen 2,7 Prozent nach oben auf 157,30 Euro.Derweil stünden erneut die Booster-Impfungen im Fokus. Reisen ohne Booster in der EU sei für viele Menschen von Dienstag an deutlich schwieriger. Denn die EU-Impfnachweise seien vom 1. Februar an ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig. Nach Ablauf dieser Frist würden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt.Das bedeute in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssten. "Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist", so EU-Justizkommissar Didier Reynders.Der EU-Impfnachweis bestehe aus einem QR-Code, der direkt nach der Impfung etwa in Praxen und Impfzentren erstellt werde. Der Code sei in einer Smartphone-App darstellbar und könne digital ausgelesen werden.Auch in Deutschland solle es weitere Anpassungen geben. Die Länder würden auf schärfere Quarantäne-Regeln für Nicht-Geboosterte drängen. Auf der Sonderkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern fordere unter anderem Baden-Württemberg, dass Nicht-Geboosterte, wenn sie sich in Quarantäne geben müssten, ab 1. März keine Entschädigungszahlungen mehr bekommen sollten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: