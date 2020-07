Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,48 EUR +6,06% (22.07.2020, 15:35)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

91,60 USD +3,85% (21.07.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Unternehmens starte am Mittwoch nach oben durch. Nach den bereits zahlreichen starken Nachrichten zuletzt beflügele heute die Meldung, dass die USA 100 Mio. Covid-Impfstoffdosen im Wert von 1,95 Mrd. USD bestellt hätten. Die US-Regierung habe sich darüber hinaus die Möglichkeit gesichert, bis zu 500 Mio. weitere Dosen zu erwerben. Erst zu Wochenbeginn hätten sich die Anleger über eine Liefervereinbarung mit Großbritannien über 30 Mio. Dosen freuen können.Das Rekordhoch von 105 USD aus dem März rücke mit dem heutigen Kurssprung in greifbare Nähe. Damals habe man inmitten der Corona-Krise für erste Impfstoffeuphorie gesorgt und hohe Vorauszahlungen des chinesischen Entwicklungspartners Fosun Pharma für künftige Investitionen gemeldet. Zwar sei im Kurs von BioNTech bereits viel eingepreist, erweise sich allerdings der potenzielle Corona-Impfstoff in der Phase 3 tatsächlich als wirksam und laufe weiterhin alles nach Plan wie bisher, dürfte die BioNTech-Aktie noch viel höher notieren. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: