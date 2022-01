Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

225,90 EUR +5,31% (03.01.2022, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

257,80 USD +0,39% (31.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die der Biotech-Titel starte mit einem deutlichen Kursplus ins neue Jahr. Die Aktie gewinne am Montagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate gut vier Prozent auf 223,10 Euro.Wie zuletzt bekannt geworden sei, habe Israel nun doch den Kreis derjenigen, die zum vierten Mal gegen Corona geimpft werden sollten, erweitert. Israel wolle nun auch über 60-Jährige und medizinisches Personal zum vierten Mal gegen das Coronavirus impfen. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett habe am Sonntagabend vor Journalisten gesagt, das Gesundheitsministerium habe diesen Schritt gebilligt.Es sei damit der Empfehlung eines Expertengremiums angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante gefolgt. Am Freitag hätten in Israel zunächst die Viertimpfungen für Menschen mit Immunschwäche begonnen. Auch in Pflegeeinrichtungen für Senioren sei der zweite Booster bereits erlaubt worden.Das Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv habe vor einer Woche eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech begonnen. Die Klinik habe am Sonntag Zwischenergebnisse mitgeteilt: Die Nebenwirkungen seien ähnlich wie nach der dritten Dosis. In den nächsten Tagen wolle man auch darüber informieren, in wieweit die Antikörper nach der vierten Dosis wieder ansteigen würden.Die BioNTech-Aktie profitiere derzeit weiter vom hohen Tempo bei den Booster-Impfungen. Man dürfe hier auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein. Im Zuge von Omikron rücke aber immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus. Hier gelte es jetzt die Gewinne durch den Corona-Impfstoff zu nutzen und die weiteren Pipeline-Projekte rasch voranzutreiben, um auch hier schon bald mit neuen Erfolgen glänzen zu können. Insbesondere der Onkologie-Bereich verspreche hier großes Potenzial.Anleger bleiben bei der BioNTech-Aktie an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)