BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts der deutlich milderen Verläufe im Zuge der Omikron-Variante sei zuletzt das Impftempo deutlich zurückgegangen. Allerdings warne einmal mehr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor zu viel Sorglosigkeit bei der Corona-Entwicklung. Er dringe weiterhin auf entsprechende Schutzinstrumente. "Ich teile die Sorge vieler Wissenschaftler: Wir müssen mit einer Sommerwelle rechnen", habe der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag) gesagt. Die Omikron- wie die Delta-Variante seien so infektiös, dass es selbst bei gutem Wetter durch viele Kontakte und nachlassenden Impfschutz wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen könnte, wenn es gar keine Einschränkungen mehr gäbe. Seiner Ansicht nach sollte es unter anderem möglich sein, Zutrittsregeln etwa für die Gastronomie zu erlassen - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder zusätzlich etwa mit Test (2G plus).Zudem stehe die Entscheidung über eine mögliche Impfpflicht in Deutschland demnächst im Bundestag an. Diese könnte durchaus wichtig für die Impfstoffhersteller werden. Zwar solle diese bis Ende 2023 begrenzt sein - bis dahin seien eigentlich genug Impfstoffe bereits bestellt -, diese könnte aber auch für die Zukunft richtungsweisend sein. Insbesondere, wenn sich die Corona-Impfung dann fest im Impfkalender etabliert habe. Zudem sehe der bislang eingereichte Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 Jahren vor, dass die Bundesregierung ermächtigt werden solle, sowohl die Anzahl der erforderlichen Impfungen als auch die Impfintervalle durch Rechtsverordnung ändern zu können. Dies könnte zu einer erneut steigenden Nachfrage führen.Comirnaty von BioNTech als der mit Abstand am meisten verabreichte Corona-Impfstoff in Deutschland könnte davon profitieren. Auch wenn die Aktie derzeit ganz klar zur Schwäche neige, die langfristigen Aussichten würden gut bleiben. Immer mehr in den Vordergrund rücke aber auch die weitere Pipeline des Unternehmens - insbesondere im Onkologie-Bereich. Hier darf man auf die anstehenden News in den kommenden Monaten gespannt sein, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 07.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.