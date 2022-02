Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heftige Kursrückgänge bei vielen Akten rund um den Globus - aber die Anteilscheine der beiden Biotech-Schmiden Moderna und BioNTech könnten im heutigen Handel kräftig zulegen. Während sich die Aktien von BioNTech um knapp sieben Prozent verteuern würden, gehe es mit den Papieren von Moderna sogar knapp elf Prozent nach oben - dank starker Zahlen.Ein weiterer kleiner Schub für die Aktien: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe grünes Licht gegeben für die Booster-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Hersteller Pfizer und BioNTech. Das habe die EMA am Donnerstag in Amsterdam mitgeteilt. Die Experten würden auch der Grund-Impfung von Kindern von sechs bis elf Jahren mit dem Impfstoff des Herstellers Moderna zustimmen. Eine endgültige Entscheidung müsse die EU-Kommission treffen. Das gelte als Formsache. Die EMA habe aber betont, dass die EU-Mitgliedsstaaten selbst entscheiden würden, ob eine Auffrischungs-Impfung für Kinder angeboten werden solle.Die Booster-Impfung mit dem Pfizer-Präparat habe für Kinder nach Angaben der EMA eine geringere Dosis als bei Erwachsenen. Der Impfstoff sei bereits als Grundimpfung in zwei Dosen für Menschen ab fünf Jahren zugelassen. Doch die Zulassung für eine Auffrischungsimpfung habe bisher erst ab 18 Jahren gegolten. Ein Booster werde nach der Grundimmunisierung verabreicht, die in der Regel aus zwei Impfungen bestehe. Dadurch werde nach Angaben der EMA der Schutz vor einer Infektion und einer schweren Erkrankung erhöht.Auch der Impfstoff von Moderna solle für Kinder von sechs bis elf Jahren zugelassen werden. Die Wirksamkeit und Sicherheit des Präparates sei ebenso hoch wie bei Erwachsenen. Für Kinder solle die Dosis um 50 Prozent reduziert werden, wie die EMA mitgeteilt habe. Studien hätten gezeigt, dass damit der Immunschutz bei Kindern so hoch sei wie bei Jugendlichen von 18 bis 25 Jahren mit der hohen Dosis. Mögliche Nebenwirkungen seien Schmerzen und Röte an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit, Fieber oder Gelenkschmerzen. (Analyse vom 24.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.