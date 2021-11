Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Kampf gegen die vierte Coronawelle laufe auf Hochtouren. Um die Inzidenzen zu senken, sollten in den kommenden Wochen deutlich mehr Menschen geimpft werden. Israel habe nun die Impfung von Kindern ab fünf Jahren empfohlen. Frankreich und Deutschland würden derweil vom Moderna-Impfstoff für unter 30-Jährige abraten.Durch die Entscheidungen Israels, Frankreichs und Deutschlands habe BioNTech im Vergleich zu Moderna derzeit das Momentum klar auf seiner Seite. "Der Aktionär" bleibe für seine Empfehlung klar bullish. Abschreiben sollte man Moderna allerdings nicht, denn das Unternehmen könnte beim Kampf gegen den Krebs eine führende Rolle spielen. Mehr Potenzial habe Stand jetzt aber die BioNTech-Aktie, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)